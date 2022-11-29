سكيكدة: فرار مالك ملبنة متورط في قضية مضاربة بمادة الحليب

أصدرت محكمة سكيكدة أمرا بإيداع 3 مسيّرين لملبنة خاصة رهن الحبس المؤقت بتهم المضاربة في المواد الغذائية. فيما يتواجد مالك الملبنة في حالة فرار.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة يوم الثلاثاء، تتمّ متابعة 4 أشخاص في هذه القضية. بينهم مالك الملبنة، وهو في حالة فرار، إلى جانب مسيّر الملبنة.

ويواجه هذان المتّهمان جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، وجنحة ممارسة تجارة تدليسية، بإتلاف الوثائق التجارية وإخفائها وتزويرها، قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، وجنحة خداع المستهلك في التركيبة.

كما يتابع في نفس القضية كل من (ن. أ) بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف وإخفاء الوثائق التجارية قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية. إلى جانب المتهم (ج .ع) بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب.

وأحيل المتّهمون للمحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري. حيث تم إيداع مسيّر الملبنة والمتّهمان الآخران رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل القضية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.