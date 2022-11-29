-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سكيكدة: فرار مالك ملبنة متورط في قضية مضاربة بمادة الحليب

الشروق أونلاين
  • 889
  • 0
سكيكدة: فرار مالك ملبنة متورط في قضية مضاربة بمادة الحليب
أرشيف
متابعة متّهمين بالمضاربة في سكيكدة

 أصدرت محكمة سكيكدة أمرا بإيداع 3 مسيّرين لملبنة خاصة رهن الحبس المؤقت بتهم المضاربة في المواد الغذائية. فيما يتواجد مالك الملبنة في حالة فرار.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة يوم الثلاثاء، تتمّ متابعة 4 أشخاص في هذه القضية. بينهم مالك الملبنة، وهو في حالة فرار، إلى جانب مسيّر الملبنة.

ويواجه هذان المتّهمان جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، وجنحة ممارسة تجارة تدليسية، بإتلاف الوثائق التجارية وإخفائها وتزويرها، قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، وجنحة خداع المستهلك في التركيبة.

كما يتابع في نفس القضية كل من (ن. أ) بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف وإخفاء الوثائق التجارية قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية. إلى جانب المتهم (ج .ع) بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب.

وأحيل المتّهمون للمحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري. حيث تم إيداع مسيّر الملبنة والمتّهمان الآخران رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل القضية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

مقالات ذات صلة
هذه هي تفاصيل إعادة 787 عجل فرنسي من ميناء الجزائر

هذه هي تفاصيل إعادة 787 عجل فرنسي من ميناء الجزائر

مُحتالة تستولي على مليار سنتيم من زوجين بتلمسان

مُحتالة تستولي على مليار سنتيم من زوجين بتلمسان

بالفيديو.. هذا هو مركز الاستعجالات الطبية الجراحية في عنابة

بالفيديو.. هذا هو مركز الاستعجالات الطبية الجراحية في عنابة

حرب المهلوسات.. الدرك بالمرصاد!

حرب المهلوسات.. الدرك بالمرصاد!

التحقيق مع موال وزوجته في قضية مقتل شخص بالرصاص في تبسة

التحقيق مع موال وزوجته في قضية مقتل شخص بالرصاص في تبسة

“ثقتنا مطلقة في الرئيس تبون وماضون في العلاقة مع سوريا”

“ثقتنا مطلقة في الرئيس تبون وماضون في العلاقة مع سوريا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد