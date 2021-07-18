سكيكدة.. فرض التلقيح إجباريا على موظفي الإدارات العمومية

أبلغت مصالح ولاية سكيكدة، رؤساء الدوائر والمجالس البلدية بإجبارية تلقيح جميع الموظفين على مستوى مصالحهم.

وفي تعليمة موجهة للسلطات المحلية دعت الولاية لإجراء عملية التلقيح على مستوى اداراتهم بصفة إجبارية دون استثناء.

وجاء في التعليمة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتأخرين أو الرافضين للعملية وأكدت منعها للموظف من الالتحاق بمنصب عمله ما لم يستظهر بطاقة التلقيح.

وأوضحت مصالح الولاية أن إجراء المنع سيطبق على الزوار والوافدين لمقرات الإدارات العمومية.