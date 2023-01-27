-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سكيكدة: فرق من 4 ولايات تشارك في البحث عن شخص مفقود

الشروق أونلاين
  • 73
  • 0
سكيكدة: فرق من 4 ولايات تشارك في البحث عن شخص مفقود
ح.م
صورة تعبيرية

باشرت وحدات الحماية المدنية التابعة لـ 4 ولايات، الجمعة، عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدة، دون الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بالمحامي جمال الدين شاوي المختفي بنفس المنطقة.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” انطلاق عملية البحث عن شخص مفقود بسكيكدة، بالمكان المسمى بوطيب بلدية السبت دائرة عزابة.

ودعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية ، قالمة، عنابة، قسنطينة بالإضافة إلى 08 كلاب مدربة للفرق السينوتقنية.

العملية تجري تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة ومشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات، حيث تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث. تؤكد الحماية في منشورها.

وتداولت صفحات فيسبوكية خبر الإختفاء الغامض لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بدائرة عزابة المجمدة مهامه منذ تاريخ 23 مارس لسنة 2022، وهو كذلك محامي لدى مجلس قضاء سكيكدة.

وحسب مراسل الشروق بالولاية، فقد اختفى رئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي عن الأنظار منذ مساء السبت الماضي، ليحاول أهله التواصل معه ليلا لكن هاتفه كان مغلقا.

مقالات ذات صلة
حجز 5 قناطير من الكيف المعالج في البيض والشلف

حجز 5 قناطير من الكيف المعالج في البيض والشلف

بن عبد الرحمان يترأس اجتماع الحكومة حول 4 قطاعات

بن عبد الرحمان يترأس اجتماع الحكومة حول 4 قطاعات

الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي

الشلف تودع شهيدي حادث سقوط المروحية

الشلف تودع شهيدي حادث سقوط المروحية

الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية

الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية

شان الجزائر

شان الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد