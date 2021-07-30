سكيكدة: مديرية الصحة تؤكد وفاة مرضى بسبب نفاذ الأكسيجين

أعلنت مديرية الصحة لولاية سكيكدة، الجمعة، وفاة عدد من مرضى كورونا بمستشفى الاخوة ساعد قرمش بسبب نفاذ خزان الاكسيجين.

بيان مديرية الصحة لولاية سكيكدة

ننهي إلى علم كافة مواطني الولاية أن الحادثة الواقعة ليلة أمس و المتمثلة في نفاذ خزان الاكسجين للمستشفى المرجعي كوفيد19 الاخوة ساعد قرمش سكيكدة بالرغم من عمل مولد الاكسجين، قد صاحبتها و للأسف الشديد وفيات لمرضى كانوا في حالة جد متدهورة حسب التقارير و التحقيقات الطبية التي وصلتنا.

تجدر الاشارة أن المرضى الذين كانوا في حاجة إلى الاكسجين الطبي كانوا مربوطين بالمولد إلا أن سعة و تدفق هذا الاخير لم تكن كافية لتغطية كل الاحتياجات بشكل كاف بسبب العدد الكبير للحالات الحرجة.

كما نذكر المواطنين بأن أزمة الاكسجين الطبي هي ازمة وطنية تعاني منها كل الولايات و مؤخرا ولاية سكيكدة حيث نسهر على تجنيد كل الإمكانيات المتاحة لتجنب الاضرار.

في الاخير لا يسعنا إلا أن نقدم تعازينا الخالصة لعائلات المتوفين راجين من الله تعالي أن يتغمهدهم برحمته الواسعة و نناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية حتى نخرج معا من هذه الموجة الخطيرة للوباء.