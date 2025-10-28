“سكينة” .. تفتك الذهب بتونس

توج الفيلم الروائي القصير للمخرج عدنان عابد، بالجائزة الذهبية خلال أيام سينمكنة للأفلام الشعرية في دورتها السادسة، بمدينة المكنين التونسية.

للتذكير فإن مدة الفيلم 25 دقيقة، إنتاج سنة 2025، من إخراج وكتابة عدنان عابد، شارك في التمثيل، كل من، سارة غربي و إبراهيم دريس. و قد عرض مؤخرا في اللقاءات السينماتوغرافية ببجاية خلال الدورة 20، على أن يشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، بمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته 13 في الفنرة الممتدة من 30 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر 2025.

وبالعودة إلى قصة الفيلم، وبالرغم أنها تظهر بسيطة في بدايتها كما يراها البعض، حينما تستعد شابة مغادرة الوطن، إلا أن رحلتها تتأخر بسبب سرقة حقيبتها فتجد نفسها، مضطرة للبقاء، لتتشعب القصة في مواضيع مكثفة، على غرار الغربة والبقاء، التحدي في الحياة، جدلية البقاء والرحيل، والهوية واختيارات الحياة، وكل ما يحيط بالأشخاص، صنع منها المخرج، توليفة فلسفية نالت التقدير والإعجاب في كل الفعاليات، التي شاركت فيها.

هذا وقد ضمت لجنة تحكيم الأفلام الروائية خلال هذه الفعالية، كل من المخرج السينمائي العماني “أحمد آل عثمان”، والمصور الفوتوغرافي، الليبي “محمد إدريس أمنينة”، والمخرجة الإيرانية “سميراميس كيا”.