سلاح آخر سَيُحرم منه “مُحاربو الصّحراء”

عمّورة يهزّ الشباك التنزانية في التصفيات الإفريقية، شهر جوان من عام 2022.

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مواجهة “الخضر” ومنتخب أنغولا.

وتُجرى هذه المباراة في الـ 15 من جانفي الحالي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وتلقّى المهاجم عمّورة إنذارَين (بطاقتَين صفراوَين) في تصفيات البطولة الإفريقية 2024، وذلك أمام منتخب تنزانيا في الجولتَين الثانية والسّادسة (الختامية)، يحرمانه من المشاركة في أوّل مباراة بِرسم نهائيات “الكان” العاجي. وفقا للوائح المنافسة.

وجاء هذا التأكيد على لسان النّاخب الوطني جمال بلماضي في تصريحات إعلامية، بعد وصول “مُحاربي الصّحراء” إلى الطوغو.

وهكذا بعد خروج أمين غويري من دائرة الحسابات التكتيكية لِبلماضي في المحفل الإيفواري، وذلك بِداعي الإصابة. سيُحرم “الخضر” من سلاح هجومي آخر، لِحسن الحظّ أن الأمر يتعلّق بِمباراة الافتتاح فقط. ذلك أن النّاخب الوطني يُمكنه توظيف لاعب نادي سان جيلواز البلجيكي، انطلاقا من الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو، في الـ 20 من جانفي الحالي.