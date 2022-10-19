سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرتين روسيتين في ألاسكا

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية، أن سلاح الجو الأمريكي اعترض يوم الثلاثاء، قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالقرب من ساحل ألاسكا.

وقالت القيادة التي تضمّ الولايات المتحدة وكندا في بيان، إن مقاتلتين من طراز F16 “اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H، بعد دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا”.

وأضاف البيان أن الطائرتين الروسيتين “ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا”.

كما أوضح البيان أن القيادة “لا تعتبر النشاط الروسي الأخير في منطقة تحديد الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، تهديدا أو استفزازا”.