سلاح المُقاطعة يدفع “بيما” إلى التخلّي عن المنتخب الصّهيوني

تخلّت شركة اللّباس والعتاد الرّياضيَين الألمانية “بيما”، عن منتخب الكيان الصّهيوني لِكرة القدم.

وفي بيان لها نشرته، الثلاثاء، قالت إدارة شركة “بيما” إن العقد المُبرم مع اتحاد الكرة الصّهيوني عام 2018، ستنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الحالي. وأضافت أنها لن تُجدّد العقد.

وحاولت إدارة شركة “بيما” إقناع المجتمع الرياضي الدولي، بِأن قرار عدم تجديد العقد مع الصّهاينة، لا علاقة له بِالأمور التسويقية في الوطن العربي والعالم الإسلامي بِرمّته. بعد العدوان الهمجي الصّهيوني مُؤخّرا على قطاع غزّة بِفلسطين.

وكانت “حركة المُقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية، قد دعت في الفترة الأخيرة إلى مُقاطعة منتوجات “بيما”، بِسبب تعاقدها مع اتحاد الكرة الصّهيوني.