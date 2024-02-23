سلاح روسي جديد يثير مخاوف الغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تسلم القوات الجوية الروسية 04 قاذفات استراتيجية جديدة فرط صوتية، وقادرة على حمل رؤوس نووية، مؤكدا على تحديث روسيا لـ 95% من سلاحها النووي لدى القوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وفي كلمة مسجلة له، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم (المدافع عن أرض الآباء) في روسيا، قال بوتين ” اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95%”، مضيفاً بأن “التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري”.

وكشفت وكالات انباء روسية رسمية، تحليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على متن قاذفة استراتيجية محدثة من طراز (تو-160إم)، القادرة على حمل أسلحة نووية، في خطوة من المرجح أن يعتبرها الغرب استعراضاً للتذكير بقدرات روسيا النووية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقد نقل التلفزيون الروسي الرسمي، إقلاع القاذفة العملاقة، التي تفوق سرعة الصوت، من مدرج تابع لمصنع ينتجها في كازان، حيث نقلت وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله “إن مسار رحلة القاذفة سر عسكري”.

وتستطيع القاذفة الاستراتيجية (تو-160إم) حمل 12 صاروخ “كروز” أو 12 صاروخاً نووياً قصير المدى ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف أو إعادة التزود بالوقود، وبموجب العقد الموقع في عام 2018، من المقرر تسليم عشر قاذفات نووية محدثة من طراز تو-160إم إلى القوات الجوية الروسية من الآن وحتى عام 2027 مقابل 15 مليار روبل (163 مليون دولار) لكل منها.