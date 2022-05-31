سلاطني: برونزية ألعاب البحر المتوسط أقلّ طموحاتنا

المدرب سلاطني ولاعبو المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة في تربّص سابق.

أدلى الناخب الوطني مراد سلاطني، الثلاثاء، بِانطباعاته الخاصّة بِقرعة مسابقة كرة القدم لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

ومعلوم أن المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 18 سنة، يلعب في فوج يضمّ فرق فرنسا وإسبانيا والمغرب. وبعد 3 جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور نصف النهائي.

وقال مراد سلاطني: “أعتقد أن المجموعة متوازنة، وسنخوض المنافسة بِحماس فيّاض وطموحات عالية. رغم صعوبة المهمّة، إلّا أنّني أُؤكّد أنّنا نملك المقوّمات التي تسمح لنا بِتحقيق الأهداف المُسطّرة”.

وأضاف الناخب الوطني في تصريحات نشرتها “الفاف”، الثلاثاء: “نأمل أن يحضر الجمهور ويُقدّم لنا الدّعم المعنوي المطلوب”، عِلما أن أشبال سلاطني يخوضون مقابلات دور المجموعات، في الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وعن هدف النخبة الوطنية في الأولمبياد المتوسّطي الوهراني، قال مراد سلاطني إن الفريق الوطني لِأقلّ من 18 سنة سيرمي بِثقله لِبلوغ الدور نصف النهائي. وبعدها وفي حال الوصول إلى هذه المحطّة، سيكون له حينها كلام آخر.

وسبق للمنتخب الوطني لِكرة القدم إحراز ذهبية ألعاب البحر المتوسط، نسخة الجزائر 1975. وفضية طبعة منطقة لونغدوك روسيون الفرنسية عام 1993.