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رياضة

سلاطني يستدعي 20 لاعبا عشية الأولمبياد المتوسّطي

علي بهلولي
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سلاطني يستدعي 20 لاعبا عشية الأولمبياد المتوسّطي

وجّه الناخب الوطني الجزائري مراد سلاطني، الثلاثاء، الدّعوة إلى 20 لاعبا لِتعزيز صفوف فريق أقلّ من 18 سنة.

وسيُجري المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة تربّصا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، يدوم ستّة أيّام انطلاقا من الثلاثاء. تتخلّله مباراة ودّية عصر الجمعة المقبلة، لم تكشف “الفاف” بعد عن اسم المُنافس.

وضمّت قائمة التقني سلاطني 7 لاعبين محترفين: 6 ينشطون في فرنسا والأخير في إنجلترا.

وبعد التربّص، يتّجه المنتخب الوطني لِأقلّ من 18 سنة إلى وهران، لِخوض ألعاب البحر المتوسط ما بين الـ 25 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية المقبل. ضمن فوج يضمّ فرق فرنسا وإسبانيا والمغرب.

للإشارة، فإن مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط، تعرف مشاركة كلّ منتخب بـ 18 لاعبا: حارسَي مرمى و16 لاعبي ميدان. وعليه سيلجأ التقني مراد سلاطني لاحقا، إلى إبعاد لاعبَين من القائمة الوارد ذكرها أعلاه.

وخلال النسخة الماضية عام 2018 بِمدينة طراغونة الإسبانية، حضر أصاغر “الخضر” بِلاعبين أمثال آدم زرقان وعبد القهار قادري ومحمد الأمين توغاي، الذين ارتقوا لاحقا إلى صفوف أكابر النخبة الوطنية، وحضروا وقائع المقابلات الثلاث الأخيرة لـ “محاربي الصّحراء” أمام أوغندا وتنزانيا وإيران.

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