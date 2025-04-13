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جواهر

سلاف فواخرجي تتغزل بمصر بعد انتشار أنباء طلبها اللجوء في فرنسا!

جواهر الشروق
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سلاف فواخرجي تتغزل بمصر بعد انتشار أنباء طلبها اللجوء في فرنسا!

تغزلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بمصر بعد انتشار أنباء طلبها اللجوء في فرنسا على خلفية سقوط نظام بشار الأسد الذي كانت تدعمه ولا تزال من أشد المدافعين عنه.

ونشرت فواخرجي تدوينة عبر حسابها على منصة إكس قالت فيها: “أعيش في مصر، مصر الآمنة البهيّة الهنيّة التي لطالما احتضنتني كما احتضنت كل من دخل إليها، وتأخرت بقرار العيش فيها لسنين طويلة ولم أعمل بها كما كان من المفترض أن أفعل، وكما كانت أمامي كل الخيارات متاحة”.

وأضافت: “مصر التي تسكن قلبي.. مصر التي تلجأ إليها القلوب والأسماع والأبصار قبل الأجساد..  ولمن يجتهد ويشيع في زمن الكلام واختلاق السيناريوهات التي نتفاجأ بها كل يوم! ومن بينها أني أطلب اللجوء لفرنسا!”..

وتابعت: “ولغاية في نفسي وشكوى وتظلم! أقول له … ليس بالإشاعات! وليس أنا من يستخدم اختلافه للانتقام ؟! وممن أنتقم؟ وما نهاية الانتقام إلا الخراب! أيها الأخوة! أنا لا يعنيني أن أثبت أني على حق على حساب بلدي، ولا أعتقد أن الوقت مناسب لنتبارى ولنثبت من كان على خطأ أو صواب في هذه المرحلة الصعبة!”.

وأردفت: “هذا لن يأخذنا إلا إلى هاوية بعد الهاوية، ومزيد من التشرذم الذي نحاول رأبه! إن استطعنا!”.

وفي الآونة الأخير ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن طلب فواخرجي اللجوء في فرنسا بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي جمعتها به وبعائلته صلة وثيقة.

وفي تصريحات سابقة استماتت في الدفاع عن الأسد، لافتة إلى أن أمنيتها كانت استشهاده وليس هروبه.

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