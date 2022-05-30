سلاف فواخرجي تثير الجدل: “رأيت كل الأنبياء في المنام”

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الثانية بعد أن صرحت بأنها رأت في منامها كل الأنبياء.

وقالت فواخرجي في برنامج ” كتاب الشهرة” الذي يبث على قناة “الجديد” اللبنانية إنها تنكرت في إحدى المرات من أجل أن تقصد أحد المساجد من أجل حلم رأته.

وتابعت تقول إنها منذ فترة رأت في منامها السيدة رقية بنت الحسين وكأنها تناديها لزيارتها، وعندما استيقظت تنكرت وذهبت هي وصديقتها إلى الجامع حيث يوجد ضريحها.

وانتقد المتابعون للبرنامج ما قالته سلاف واعتبروه مناقضا لتصريحها الأخير حول عدم إيمانها بوجود جهنم في الآخرة، وتساءل آخرون كيف لا تؤمن بالأديان ولكنها ترى الأنبياء؟!.

ورد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات المثيرة لفواخرجي بقولهم: ” رؤية الأنبياء كرامه من الله جله جلاله للصالحين، وأن الشياطين لا يتمثلون بالأنبياء في الرؤى، فنقول لها أنت حلمت فقط والحلم من الشيطان، والرؤيا من الرحمن”.