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سلالة جديدة من فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا

الشروق أونلاين
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سلالة جديدة من فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع خاص الجمعة، بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا B.1.1.529 في جنوب إفريقيا.

وقالت المنظمة إنها تتعقب نوعًا جديدًا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين سبايك وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت ماريا فان كيركوف، رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية : “ليس لدينا معلومات كافية عنه حتى الآن، يتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات”.

وقالت إن المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، إذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه اسم حرف من الأبجدية اليونانية.

في وقت سابق، أعلنت سلطات بريطانيا وإسرائيل تعليق الرحلات الجوية إلى دول جنوب إفريقيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة في بوتسوانا.

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