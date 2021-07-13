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الجزائر

سلال وأرزقي براقي يمثلان أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد

نوارة باشوش
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سلال وأرزقي براقي يمثلان أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد
أرشيف
أرزقي براقي

مثل صبيحة الثلاثاء، كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد لسماعهما في ملفات فساد تخص قطاع الموارد المائية.

وحسب مصادر “الشروق”، سيوجه قاضي التحقيق، الاتهام لعبد المالك سلال في قضية فساد تتعلق بقطاع الموارد المائية وهو الملف الذي صدر في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي قرار الإيداع الحبس المؤقت بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود.

إيداع أرزقي براقي قرار الإيداع الحبس المؤقت

ويوم 17 جوان 201، أمر عميد قاضي التحقيق الغرفة الاولى للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي رهن الحبس المؤقت.

وجاء أمر إيداع براقي الحبس بعد سماعه في قضايا ذات صلة بالفساد، تتعلق بقطاع الموارد المائية.

وبراقي انهيت مهامه في فيفري 2021، كوزير للموارد المائية، وهو المنصب الذي شغله لأشهر وكان قبلها مديرا للوكالة الوطنية للسدود منذ عام 2015.

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