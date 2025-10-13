“سلام القوة” والوجه الجديد للشرق الأوسط كما يراه ترامب!

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الكنيست الصهيوني، اليوم الإثنين، عن الوجه الجديد للشرق الأوسط، والسلام الذي يسعى لتحقيقه ولو بالقوة.

وقال ترامب إن العالم يشهد اليوم الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد، وطالب بالعمل على تحقيق “السلام والازدهار للمنطقة بأكملها”، فيما تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب”.

وأضاف إن “الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير.. ويتغير كثيرا للأفضل”، واصفا نهاية الحرب في غزة بأنها “انتصار لا يُصدق لإسرائيل والعالم”، وأكد أن “إسرائيل حققت كل ما يمكن من نصر بقوة السلاح”.

وتابع: “لا أحب الحرب وشخصيتي تحبذ وقف الحروب ويبدو أنني أحقق نجاحا في ذلك.. لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن”، داعيا إلى “ترجمة الانتصارات ضد حماس في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها”.

وطلب من سكان غزة أن ينصب “تركيزهم الآن بالكامل على استعادة أساسيات الاستقرار والأمن والكرامة والتنمية الاقتصادية”، مضيفا: “من غزة إلى إيران.. لم تسفر الكراهية المريرة عن أي شيء سوى البؤس والمعاناة والفشل”.

وأشار إلى أن “يد الصداقة والتعاون ممتدة دائما” نحو إيران رغم أن “نظامها تسبب في الكثير من الموت في الشرق الأوسط”، مردفا أن الولايات المتحدة “ستطبق السلام من خلال القوة”، وأكد أن بلاده تمتلك “أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها”.

ووجه خطابا للمستوطنين الصهاينة وقال إن الولايات المتحدة “لن تنسى ولن تسمح بتكرار 7 أكتوبر”.

هذا ما قاله عن “رفييرا الشرق الأوسط” وسلاح حماس!

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين، إلى الأراضي المحتلة، تزامناً مع بدء تنفيذ خطته بتبادل الأسرى بين المقاومة والعدو الصهيوني.

وألقى ترامب خطابا أمام الكنيست “الإسرائيلي” خلال الزيارة، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم للتباحث حول تنفيذ آليات وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وصرح ترامب، أثناء تحليقه نحو الأراضي المحتلة بأن “الحرب انتهت”، معبّراً عن تفاؤله بأن الاتفاق “سيصمد” ويمكن أن يؤسّس لسلام دائم في المنطقة، منتقدًا بذلك سؤال مراسلة صحفية بشأن عدم تصريح نتنياهو بشكل واضح عن نهاية الحرب.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تحويل غزة لـ ريفيرا الشرق الأوسط -في إشارة لتصريح سابق له- قال ترامب: “لا أعلم عن ريفيرا شيء الآن.. يجب البدء في إزالة الأنقاض، وإزالة التدمير”.

وخلال النقاش، طرحت عليه مراسلة سؤالا حول تأسيس حركة المقاومة حماس كقوة شرطة في غزة، فقالت: “حماس تقوم بتأسيس نفسها كقوة شرطة، وتطلق النار على منافسيها؟”.

فأجاب: “أعطيناهم الموافقة، إنهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونحن منحناهم الموافقة. طلبنا منهم المراقبة للتأكد من عدم وقوع جرائم كبيرة أو مشاكل في مثل هذه الظروف. نريد أن يكون الوضع آمنا”.

وأضاف ترامب أن “عدد القتلى في غزة بلغ 60 ألف شخص، وأن هناك مناطق دمرت بالكامل، مشيرا إلى أن الحرب بين حماس وإسرائيل انتهت بالفعل”.

وقد أثارت تصريحات ترامب حول منح حماس الموافقة ووقتا محددا لبسط الأمن في غزة اهتماما واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها مغردون محاولة منه لتهدئة الجدل المتعلق بنزع سلاح حماس، فهو يدرك أن الأمر بالغ التعقيد ولا يرغب في الخوض فيه بعمق في هذه المرحلة، إذ لا يستطيع الجزم بمآلات المرحلة القادمة.

ولدى هبوط طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون، كان رئيس الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال ترامب، الذي قال قبيل انطلاقه من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، بأن رحلته إلى الشرق الأوسط ستكون “مميزة جداً”.

وقبل أيام كشف ترامب عن زيارة ينفذها للكيان، وقال في حديثه لموقع “أكسيوس” الأمريكي: “من المرجح أن أزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة وربما سألقي كلمة أمام الكنيست. يريدون مني إلقاء خطاب في الكنيست وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في قيامي بذلك”.

وتعتبر هذه الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام عبرية بالأقصر في التاريخ كونها تدوم 4 ساعات فقط، هي الأولى لدونالد ترامب منذ توليه منصبه في 2025، حيث كانت آخر زيارة له للكيان خلال فترة رئاسته الأولى عام 2017.