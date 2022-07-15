سلتيك غلاسغو وتولوز الفرنسي يريدان آدم زرقان

بعد أن خطف الأضواء في بلجيكا

أفادت مصادر إعلامية، أن أندية تولوز الصاعد الجديد إلى بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، والعملاق الاسكتلندي، سيلتيك غلاسغو، يسعيان لانتداب الدولي الجزائري، آدم زرقان، خلال فترة تحويلات اللاعبين الجارية.

وأوضح الإعلامي الفرانكو – جزائري، نبيل جليت، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن نادي تولوز يحاول تدعيم صفوفه تحسبا للموسم المقبل بخدمات اللاعب السابق لأتلتيك بارادو، آدم زرقان، هذا الأخير وقع الأسبوع الماضي على عقد جديد مع فريقه البلجيكي شارل لوروا، لغاية نهاية موسم 2027.

وأضاف ذات المصدر، أن نادي غلاسغو رينجرز الاسكتلندي، هو الأخير مهتم بالتعاقد مع آدم زرقان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أنه بصدد إجراء محاولات لإقناع اللاعب بحمل ألوان النادي خلال الموسم المقبل.

والمعلوم، أن زرقان التحق الموسم الماضي فقط بنادي شارل لوروا قادما من نادي بارادو من البطولة الوطنية، حيث تمكن في وقت سريع من البروز في الدوري البلجيكي وفرض مكانته من دون أية عقدة، وهو الأمر الذي جذب إليه أنظار الأندية الأوروبية بداية من الميركاتو الشتوي الماضي، بعد أن طلبت خدماته عدة أندية فرنسية وانجليزية، مثل أولمبيك ليون الفرنسي، وويلفرهمتون الانجليزي، إلا أن لاعب الخضر فضل عدم التسرع في قراراته والمواصلة في الموسم القادم مع شارل لوروا لتأكيد ما فعله الموسم الماضي، وللحصول على خبرة إضافية تفيده في النجاح في الخطوات القادمة التي سيتخذها بعد الدوري البلجيكي.