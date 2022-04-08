سلسلة “دوار السوس” على الشروق.. روتين يومي بقالب هزلي

أحسن بشار وصبرينة قوريشي يعيدان تألق "باب الدشرة"

يطل الثنائي صبرينة قوريشي واحسن بشار على شاشة الشروق من خلال السلسلة الفكاهية “دوار السوس” لكاتبها هشام سكوم، الذي تطرق إلى عديد المواضيع والظواهر الاجتماعية اليومية لتمرير رسائل نبيلة في قالب كوميدي هزلي من توقيع المخرج المصري وائل عبد العزيز.

تدور أحداث السلسلة الفكاهية “دوار السوس” ذات الطابع الكوميدي الساخر في إحدى المداشر الجزائرية، حيث تجمع بين زوجين في العقد السادس من العمر يعيشان وحيدين في مزرعة نائية برفقة الجدي “سيسا” والسلحفاة “سيسو” اللذين يقاسمانهما مغامراتهما اليومية.

يشارك الممثل احسن بشار في السلسلة بدور “الساسي” بشخصية انتهازية، متعجرفة ومتعصبة في بعض الأحيان، إلا أنه يتميز بخفة الظل ودائما ما يوقع نفسه في مواقف حرجة يقحم فيها زوجته الساذجة “ساسية” التي تؤدي دورها الممثلة صبرينة قوريشي بشخصية كاريكاتورية تجعلها في صراع دائم مع زوجها الساسي، الذي كثيرا ما يقنعها بمسايرة خططه وأفكاره فيجرها إلى نهايات مضحكة.

كما تقدم سلسلة “دوار السوس” التي خاض من خلالها السيناريست هشام سكوم أول تجربة في كتابة عمل كامل بكل حواراته، والذي ضم ثلة من الممثلين الشباب على غرار أسماء محجان في دور الابنة المتزوجة التي تجد نفسها مقحمة في صراع والديها، بالإضافة إلى مشاركة عديد الفنانين كضيوف شرف السلسلة أمثال بوخالفة ساحلي، مراد صاولي، ياسمينة عبد المومن، كنزة موسوس، حورية بهلول وغيرهم.

وقد دفع نجاح الثنائي أحسن بشار وصبرينة قوريشي في سلسلة “باب الدشرة” لمخرجها وليد بوشباح، إلى تكرار التعاون مع بعضهما من خلال العمل الكوميدي الجديد “دوار السوس” الذي تم تصويره بقرى ولاية البويرة، حيث قدمت السلسلة التي وقعها المخرج المصري وائل عبد العزيز جملة من المواضيع الاجتماعية كحسن الجيرة، النفاق، الخداع وغيرها من الأمور التي يعيشها المجتمع الجزائري في حياته اليومية، كما قدم العمل صورة لمناظر القرى الخلابة بكل تفاصيلها من بساطة ورقي سكانها الذين تربطهم علاقة وطيدة بأرضهم في سبيل الحفاظ على هويتهم.