سلسلة زلازل تضرب عددا من الدول

ضربت سلسلة من الزلازل اليوم، السبت 2 أوت، مناطق متفرقة من العالم، شملت اليابان وباكستان وجزر الكوريل، وذلك عقب الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا الروسية يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على سلم ريختر ضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو في محافظة هوكايدو، فيما تم التأكيد على عدم صدور أي تحذيرات من موجات تسونامي في أعقاب الهزة.

في باكستان، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة أجزاء من شمال البلاد بعد منتصف الليل، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وفي المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة سواحل جزر الكوريل الشمالية فجر اليوم. ووفقا لما نقلته ذات الوكالة، حدد مركز الزلزال على بعد 208 كيلومترات شرق مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 29 كيلومترا، فيما لم ترد تقارير عن حدوث أضرار أو إصابات جراء الهزة.

وأتت هذه الزلازل عقب الزلزال القوي والذي بلغ 8.7 درجة، والذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، يوم الأربعاء الماضي، كأقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.