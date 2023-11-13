سلطات الاحتلال تحظر بث قناة “الميادين” في فلسطين المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال يوم الإثنين، قرارا بحظر بث قناة “الميادين” التلفزيونية في فلسطين المحتلة، لمزاعم “أمنية”.

وقالت وكالة “فرانس برس”، إن حظر القناة التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، جاء وفقا لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية، التي تجيز إغلاق مكاتب وسائل الإعلام ومصادرة معداتها.

وقال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال شلومو قرعي:”فور موافقة مجلس الوزراء هذا الصباح، وقعت على الأمر الأول بحجب خدمات الإنترنت التابعة لقناة الميادين في إسرائيل (فلسطين المحتلة)”.

كما أوقفت شركات الإنتاج التي كانت تقدم خدمات متنوعة للقناة في الضفة الغربية، خدماتها، بناء على على القرار الإسرائيلي، يضيف المصدر.