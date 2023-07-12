سلطات ليتوانيا ترفض منح التأشيرة للاعب الجزائري “حميدي”

لن يُشارك اللاعب الجزائري المُحترف وليد حميدي مع فريقه سكوبي من مقدونيا الشمالية، في مباراة رسمية أوروبية. بِسبب مُشكل تأشيرة السفر.

ويتبارى فريق سكوبي المقدوني الشمالي مع المُضيّف نادي هيغيلمان الليتواني، مساء هذا الخميس. لِحساب ذهاب الدور الأوّل من مسابقة دوري المُؤتمر الأوروبي.

وقالت إدارة نادي سكوبي إنها تأسف لِعدم تمكّنها من استخراج تأشيرة السفر للاعبيها حميدي، وألقت بِاللّوم على اتحاد الكرة المحلّي، الذي لم يُقدّم لها مساعدات لِتحييد هذا المُشكل.

ووظّفت إدارة نادي سكوبي لفظ “سياسي”، في تفسيرها غير الواضح لِسبب اصطدامها بِمشكل استخراج تأشيرة السفر لِابن وهران.

وراسلت إدارة نادي سكوبي الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم من أجل تأجيل المباراة، للسبب المذكور أعلاه، لكن دون جدوى.

للإشارة، فإن المهاجم وليد حميدي (26 سنة) انتقل إلى نادي سكوبي المقدوني الشمالي في صيف 2021، قادما من شبيبة سكيكدة. كما سبق له تمثيل ألوان فريقَي جمعية ومولودية وهران.