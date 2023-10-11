سلطان عُمان يدعو لرفع الحصار غير المشروع عن قطاع غزة

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني. مبديا دعمه لكافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، فقد استعرض السلطان هيثم في اجتماع للوزراء “التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية. مؤكدًا تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ودعا سلطان عُمان إلى “اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين، وضمان احتياجاتهم الإنسانية. ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية”.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس. عقب تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتلّ ما يزيد عن 1200 قتيل.