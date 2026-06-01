سلطة الانتخابات تجتمع لتقييم عملية الفصل في صحّة الترشيحات لتشريعيات 2 جويلية

ترأّس رئيس السّلطة المستقلّة بالنيابة كريم خلفان، صباح اليوم الإثنين الفاتح من جوان، اجتماعا لمجلس السّلطة المستقلّة.

ووفقا لما أفادت به السلطة في بيان، خصص الاجتماع لـ”تقييم عملية الفصل في صحّة الترشيحات بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026، ومتابعة نتائج الطعون على مستوى المحاكم الإدارية المختصّة والمحاكم الإدارية للاستئناف”، إضافة إلى “متابعة سير دراسة ملفات الترشح الخاصة بايداع ترشيحات جديدة (المستخلفين) بغرض الفصل في صحة ترشح القوائم التي رُفض أحد مترشحيها أو أكثر ضمن الآجال القانونية، على اعتبار أنّ آخر أجل لايداع ترشيحات جديدة يكون يوم السبت 06 جوان 2026 على الساعة منتصف الليل.”