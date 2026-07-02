سلطة الانتخابات: تسلّم بطاقة الناخب “ممكن” يوم الاقتراع

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الخميس في بيان، كافة المسجّلين في القوائم الانتخابية، الذين لم يتسنّ لهم تسلّم بطاقات الناخب الخاصة بهم، أنه يمكنهم سحبها يوم الاقتراع من مراكز التصويت المسجّلين بها.

وفي حالة عدم التمكن من تقديم بطاقة الناخب، يمكن للناخب ممارسة حقه في التصويت، مع تقديم بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت الهوية، يضيف المصدر.

ويستدعى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يزيد عن 24 مليون ناخبا، بينهم أكثر من 850 ألف ناخبا في الخارج. لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني.

وتتنافس في هذا الاستحقاق الوطني، 793 قائمة انتخابية، تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن. منها 613 قائمة تتبع لـ 32 حزبا سياسيا، وقائمة واحدة لتحالف، و125 قائمة حرّة.