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الجزائر

سلطة الانتخابات توظف 65 مهندسًا في الإعلام الآلي.. وهذه هي الشروط

الشروق أونلاين
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سلطة الانتخابات توظف 65 مهندسًا في الإعلام الآلي.. وهذه هي الشروط
أرشيف
سلطة الانتخابات

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء عن مسابقة على أساس الشهادات، لتوظيف مهندسين في الإعلام الآلي.

ويشترط في الراغبين بالترشّح لواحد من المناصب الـ65 المفتوحة في سلطة الانتخابات، أن يكونوا من حملة شهادة مهندس دولة أو ماستر في الإعلام الآلي، أو شهادة معادلة لها.

كما يتوجّب على كلّ مترشّح للوظيفة أن يكون جزائري الجنسية، وفي وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية. وأن لا يكون محكوما بعقوبة سالبة للحرية.

إلى جانب ذلك، يشترط في المترشّحين عدم الانتماء لأي حزب سياسي، وعدم ممارسة أي عهدة انتخابية من قبل.

ويتمّ تقديم طلبات المشاركة في مسابقة التوظيف عبر المنصة الرقمية للسلطة، قبل الساعة الرابعة 16:00 من مساء 19 جانفي الجاري.

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