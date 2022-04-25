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سلطة الضبط تصدر بيانا حول برنامج ثقافي أثار الجدل

الشروق أونلاين
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سلطة الضبط تصدر بيانا حول برنامج ثقافي أثار الجدل

دعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى اجتناب “الأحكام القيمية” التي تصدر خاصة عبر وسائط التواصل الاجتماعي في بيان أصدرته الأحد حول برنامج “تراث بلادي” الذي بثته قناة سميرة تي في “وما أحدثه من لغط وجدل”.

وجاء في البيان أن السلطة تابعت ما خلفه البرنامج و “ما أحدثه من لغط وجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي” والذي أخذ “أبعادا وتفسيرات خطيرة لا تمت بصلة بقيمنا الثقافية والحضارية”.

وعلى خلفية ذلك قامت السلطة “بإعادة مشاهدة البرنامج وتسجيل ملاحظاتها الموضوعية بدورها تقدمت مديرة قناة سميرة تي في إلى السلطة لتقديم عرض للبرنامج وما أثير حوله، حيث أكدت أن البرنامج لا يقصد الإساءة والتمييز من خلال مشاهد تقديم الشاب ذي البشرة السوداء للشاي في البرنامج بدليل أنه سبق للبرنامج أن أظهر شابا آخر ذي بشرة بيضاء يقدم الشاي ولم يتم تأويل ذلك على أنه مساسا بأي فئة من المجتمع”، حسب ذات البيان.

ويضيف البيان أن السلطة “لاحظت أن هذه التأويلات و القراءات التي كانت بداعي سيميولوجية الصورة قد تمت بطريقة انتقائية أعطت أهمية لمشاهد دون أخرى من غير الاستناد إلى معطيات علمية والتي يؤسس لها في الغالب مختصون وخبراء وليس رواد منصات التواصل الاجتماعي”.

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري “أنها تقوم بمهامها في إطار القانون وتعمل على مرافقة الإنتاج الوطني السمعي البصري الذي يساهم في ترويج الثقافة الجزائرية المتنوعة وتقاليدها، كما تحرص على تشجيع الإبداع في ظل المسؤولية بما يكفل احترام المبادئ الإنسانية في الأخلاق العامة وكذا تكريس مبدأ حرية التعبير الذي بلا شك يعززه الإطار القانوني الجديد قيد التحضير”.

وفي الأخير دعت السلطة إلى “اجتناب الأحكام القيمية التي تصدر خاصة عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتكون غالبا انفعالية بل أكثر من ذلك مغلوطة وتضليلية تغذي التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وتسيء إلى الاحترافية والمهنية في مجال السمعي البصري”.

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التعليقات
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  • احمد

    احترام المبادئ الإنسانية ، و لماذا لا تحترمون المباديء الانسانية

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