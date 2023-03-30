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الجزائر

سلطة الضبط تطلب توضيحا حول ظهور اسم حركة إرهابية في مسلسل “الدامة”

الشروق أونلاين
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سلطة الضبط تطلب توضيحا حول ظهور اسم حركة إرهابية في مسلسل “الدامة”
ح.م
لقطة من المسلسل

طلبت سلطة ضبط السمعي البصري توضيحا من التلفزيون الجزائري، حول مشهد في مسلسل “الدامة” الدرامي الذي تبثه القناة العمومية منذ بداية رمضان.

ويتعلّق استيضاح سلطة الضبط بظهور ما اعتبرته “اسم حركة انفصالية مصنّفة كتنظيم إرهابي”، في إحدى مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل.

وقالت سلطة ضبط السمعي البصري إنها:

سجّلت من خلال متابعتها لأحد برامج التلفزيون العمومي، المتمثل في مسلسل “الدامة”، في أولى حلقاته في الدقيقة 19:45، مشهدا يظهر فيه جدار بأحد الأسواق بباب الوادي بالعاصمة، مكتوبا عليه اسم حركة انفصالية مصنّفة إرهابية.

وأكدت السلطة أنها “راسلت التلفزيون العمومي وطلبت بشأن في الموضوع”. وأنها ستتخذ “الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيقدمه التلفزيون من توضيحات”.

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