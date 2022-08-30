سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته تمارس صلاحيتها

أعضاؤها يؤدون اليمين الدستورية هذا الأربعاء

ستقوم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي رفقة أعضاء السلطة، بأداء اليمين هذا الأربعاء على مستوى مجلس قضاء الجزائر، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان، أنه “تبعا لتنصيب رئيسة وأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من قبل السيد الوزير الأول في شهر جويلية المنصرم، وتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 5 ماي 2022، والذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها”، سيقوم كل من رئيسة السلطة الدكتورة سليمة مسراتي والأعضاء بأداء اليمين بتاريخ 31 أوت 2022 على مستوى مجلس قضاء الجزائر”.

وأضاف البيان، أن مجلس السلطة العليا الذي تترأسه مسراتي، “يتشكل من 12 عضوا، ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، ثلاثة قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة، ثلاث شخصيات مستقلة يتم اختيارها على أساس كفاءتها في المسائل المالية و/أو القانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي، من قبل رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وثلاثة شخصيات من المجتمع المدني، يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني”.

وقد تم تعيين – وفق ذات المصدر – كل من الرئيسة وأعضاء المجلس بموجب مرسومين رئاسيين مؤرخين في 17 جويلية 2022 لعهدة مدتها خمس سنوات.