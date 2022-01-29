-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

سلطة ضبط البريد: رقم موحد لإلغاء رنات الانتظار والخدمات

الشروق أونلاين
  • 337
  • 0
سلطة ضبط البريد: رقم موحد لإلغاء رنات الانتظار والخدمات

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في بيان لها بأن متعاملي الهاتف النقال قد وضعوا تحت تصرف المشتركين رقما موحدا ومجانيا #154* من أجل إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها.

وأعلمت السلطة المشتركين في خدمات الهاتف النقال بأن متعاملي الهاتف النقال “قد وضعوا تحت تصرفهم رقما موحدا ومجانيا (#154*) يتيح لهم إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها، مثل رنات الانتظار”.

وأشار البيان بأن سلطة الضبط، “تهدف بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال, إلى تحسين تجربة المشتركين في خدمات الهاتف النقال من خلال اللجوء إلى حلول بسيطة ومتاحة”.

مقالات ذات صلة
الحكومة تمحو آثار “أونساج”!

الحكومة تمحو آثار “أونساج”!

البيع على الحالة.. هذا آخر أجل للمستوردين لتقديم برنامجهم السنوي

البيع على الحالة.. هذا آخر أجل للمستوردين لتقديم برنامجهم السنوي

الترخيص للبنوك بفتح حسابات نقدية بـ”الدوفيز”

الترخيص للبنوك بفتح حسابات نقدية بـ”الدوفيز”

تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز إلى إسبانيا في 24 فيفري

تشغيل القدرات الإضافية لنقل الغاز إلى إسبانيا في 24 فيفري

الجزائر تطيح بروسيا وتصبح أول مورد للغاز إلى ايطاليا

الجزائر تطيح بروسيا وتصبح أول مورد للغاز إلى ايطاليا

بحبوحة النفط لن تستمر في الزمن ولا في الأسعار

بحبوحة النفط لن تستمر في الزمن ولا في الأسعار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد