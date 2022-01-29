سلطة ضبط البريد: رقم موحد لإلغاء رنات الانتظار والخدمات

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في بيان لها بأن متعاملي الهاتف النقال قد وضعوا تحت تصرف المشتركين رقما موحدا ومجانيا #154* من أجل إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها.

وأعلمت السلطة المشتركين في خدمات الهاتف النقال بأن متعاملي الهاتف النقال “قد وضعوا تحت تصرفهم رقما موحدا ومجانيا (#154*) يتيح لهم إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها، مثل رنات الانتظار”.

وأشار البيان بأن سلطة الضبط، “تهدف بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال, إلى تحسين تجربة المشتركين في خدمات الهاتف النقال من خلال اللجوء إلى حلول بسيطة ومتاحة”.