سلطة ضبط السمعي البصري: “تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي عبر قناة خاصة”
قالت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري يوم الثلاثاء في بيان، أنها “رصدت تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي. عبر برنامجين رياضيين تبثهما قناة الهداف”.
وجاء في بيان سلطة الضبط:”رغم تنويهها في عدة مناسبات بضرورة احترام الضوابط والأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية معالجة وتناول الأخبار الرياضية خلال الحصص والبرامج المختلفة للقنوات التلفزيونية. لا تزال السلطة ترصد بعض التجاوزات المهنية التي تحيد عن التحليل الرياضي”.
حيث “سجلت السلطة في هذا الإطار خروج أحد المحللين الرياضيين على قناة الهداف، عن مبادئ الحياد والموضوعية، في كل من:
- برنامج بالمكشوف بتاريخ 17 أفريل،
- وبرنامج VAR الهداف بتاريخ 15 أريل 2025″.
وشدّدت السلطة على أن ذلك “يخالف أحكام القانون العضوي المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ودفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.
قبل أن تؤكد على أن “الإعلام الرياضي لا يمكنه أن يكون وسيلة لإدارة الانفعالات أو التشكيك. بل هو شريك في بناء الوعي الجماعي وتعزيز روح المنافسة الشريفة”.
“ما يجعله مطالبا بالتحلي بروح المسؤولية، وتفعيل آليات التنظيم والضبط الذاتي، ومتابعة أداء المحللين الرياضيين. توخيّا للدقة والاعتدال في نقل الخبر وتحليله، بعيدا عن الإثارة غير المبررة أو التهويل”، يقول ذات البيان.
وتوقيف برنامج تلفزيوني رياضي على قناة “النهار” لمدة 21 يوما
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري يوم الإثنين، قرارا بتوقيف برنامج رياضي يبث على قناة “النهار” الخاصة لمدة 21 يوما. على خلفية استخدام أحد ضيوف البرنامج خطابا وُصف بأنه “يحمل دلالات عنصرية صريحة”.
وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فقد رصدت السلطة في حصة “ستاد النهار” التي بثت عبر قناة “النهار” يوم 19 أبريل 2025، استخدام أحد ضيوف البرنامج “خطابا يحمل دلالات عنصرية صريحة تخالف أحكام قانون الإعلام”.
وذكرت السلطة بأن هذا الخطاب “يتنافى أيضا مع أحكام قانون مناهضة خطاب الكراهية، الذي يجرم كل خطاب يحرّض على التمييز أو الكراهية، على أساس العرق أو الدين أو الجنس”.
“وكان يتوجب على القناة وعلى جميع القنوات، أن تلتزم خلال برامجها الرياضية بمعايير الموضوعية، والحرص على:
- خلوّها من أي خطاب يمس بكرامة الإنسان،
- والامتناع عن التحريض على الكراهية والتمييز العنصري،
- وأن يتحمل الإعلام الرياضي المسؤولية في الحدّ من هذه الظواهر،
- والتأكيد على قيم التسامح والروح الرياضية”، يضيف المصدر.
وقد استعمت سلطة الضبط إلى ممثلي القناة التلفزيونية الخاصة، قبل اتخاذ تدابير عقابية ضدها، من خلال “توقيف البرنامج محلّ المخالفة لمدة 21 يوما، إلى جانب إنذار القناة بخصوص تكرار مثل هذه الأخطار الجسيمة”.