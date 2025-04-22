سلطة ضبط السمعي البصري: “تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي عبر قناة خاصة”

قالت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري يوم الثلاثاء في بيان، أنها “رصدت تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي. عبر برنامجين رياضيين تبثهما قناة الهداف”.

وجاء في بيان سلطة الضبط:”رغم تنويهها في عدة مناسبات بضرورة احترام الضوابط والأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية معالجة وتناول الأخبار الرياضية خلال الحصص والبرامج المختلفة للقنوات التلفزيونية. لا تزال السلطة ترصد بعض التجاوزات المهنية التي تحيد عن التحليل الرياضي”.

حيث “سجلت السلطة في هذا الإطار خروج أحد المحللين الرياضيين على قناة الهداف، عن مبادئ الحياد والموضوعية، في كل من:

برنامج بالمكشوف بتاريخ 17 أفريل،

وبرنامج VAR الهداف بتاريخ 15 أريل 2025″.

وشدّدت السلطة على أن ذلك “يخالف أحكام القانون العضوي المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ودفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.

قبل أن تؤكد على أن “الإعلام الرياضي لا يمكنه أن يكون وسيلة لإدارة الانفعالات أو التشكيك. بل هو شريك في بناء الوعي الجماعي وتعزيز روح المنافسة الشريفة”.

“ما يجعله مطالبا بالتحلي بروح المسؤولية، وتفعيل آليات التنظيم والضبط الذاتي، ومتابعة أداء المحللين الرياضيين. توخيّا للدقة والاعتدال في نقل الخبر وتحليله، بعيدا عن الإثارة غير المبررة أو التهويل”، يقول ذات البيان.