سلطة ضبط السمعي البصري تستدعي مسؤولي قناة النهار

قالت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الأربعاء في بيان، إنها استدعت مسؤولي قناة “النهار” التلفزيونية الخاصة، لتقديم توضيحات حول نشر خبر يتضمن معلومات حساسة كذبتها وزارة الخارجية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن البيان، فقد جاء هذا الإجراء بعد نشر قناة النهار “خبرا يحتوي على معلومات حساسة كذبته الخارجية تكذيبا قطعيا”.

وفنّد الناطق الرسمي للوزارة بالفعل، مساء الثلاثاء، “ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري”.

وأكد المسؤول أن “هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة”. مذكرا بأن “بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة”.

كما أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عن “متانة وصلابة العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.