سلطة ضبط السمعي البصري: تعليق عددين متتاليين من برنامجين رياضيين بسبب “خطاب الكراهية”

قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري يوم الأحد، تعليق عددين متتاليين من برنامجي ” أحكي بالون ” لقناة “البلاد” و”دزاير سبور” للقناة الإلكترونية “دزاير تيوب”.

وأرجعت سلطة الضبط قرارها إلى “بث خطاب يمس بكرامة الإنسان، ويحرض على الكراهية والتمييز العنصري. وتسجيل سقطات وتجاوزات خلال بث برامج رياضية للقناتين المذكورتين”.

وقالت السلطة في بيانها إن الممثل القانوني لقناة “البلاد” اعترف بالخطأ المرتكب، وبتلفظ ضيف حصة “أحكي بالون” بكلمات ذات دلالة سيئة، تمس بكرامة مدرب اتحاد العاصمة.

كما اعترف الممثل القانوني لقناة “دزاير تيوب” الإلكترونية بالخطأ الذي وقع فيه محلّل حصة “دزاير سبور”، يوضح ذات البيان.

تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي عبر قناة خاصة

وفي 22 أفريل، قالت سلطة الضبط في بيان إنها “رصدت تجاوزات مهنية تحيد عن التحليل الرياضي. عبر برنامجين رياضيين تبثهما قناة الهداف”.

وجاء في بيان سلطة الضبط:”رغم تنويهها في عدة مناسبات بضرورة احترام الضوابط والأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية معالجة وتناول الأخبار الرياضية خلال الحصص والبرامج المختلفة للقنوات التلفزيونية. لا تزال السلطة ترصد بعض التجاوزات المهنية التي تحيد عن التحليل الرياضي”.

حيث “سجلت السلطة في هذا الإطار خروج أحد المحللين الرياضيين على قناة الهداف، عن مبادئ الحياد والموضوعية، في كل من: