سلطة ضبط السمعي البصري: توقيف برنامج تلفزيوني رياضي لمدة 21 يوما

"على خلفية استخدام أحد ضيوفه خطابا عنصريا"

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري يوم الإثنين، قرارا بتوقيف برنامج رياضي يبث على قناة “النهار” الخاصة لمدة 21 يوما، على خلفية استخدام أحد ضيوف البرنامج خطابا وُصف بأنه “يحمل دلالات عنصرية صريحة”.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فقد رصدت السلطة في حصة “ستاد النهار” التي بثت عبر قناة “النهار” يوم 19 أبريل 2025، استخدام أحد ضيوف البرنامج “خطابا يحمل دلالات عنصرية صريحة تخالف أحكام قانون الإعلام”.

وذكرت السلطة بأن هذا الخطاب “يتنافى أيضا مع أحكام قانون مناهضة خطاب الكراهية، الذي يجرم كل خطاب يحرّض على التمييز أو الكراهية، على أساس العرق أو الدين أو الجنس”.

“وكان يتوجب على القناة وعلى جميع القنوات، أن تلتزم خلال برامجها الرياضية بمعايير الموضوعية، والحرص على:

خلوّها من أي خطاب يمس بكرامة الإنسان،

والامتناع عن التحريض على الكراهية والتمييز العنصري،

وأن يتحمل الإعلام الرياضي المسؤولية في الحدّ من هذه الظواهر،

والتأكيد على قيم التسامح والروح الرياضية”، يضيف المصدر.

وقد استعمت سلطة الضبط إلى ممثلي القناة التلفزيونية الخاصة، قبل اتخاذ تدابير عقابية ضدها، من خلال “توقيف البرنامج محلّ المخالفة لمدة 21 يوما، إلى جانب إنذار القناة بخصوص تكرار مثل هذه الأخطار الجسيمة”.