سلطة مكافحة الفساد تكشف عن نتائج تحقيق حول نظرة الجزائري للظاهرة

كشف الأمين العام للسلطة العليا لمكافحة الفساد شعلال مولاي العربي، الخميس، عن نتائج تحقيق وطني، قامت به الهيئة حول نظرة المواطن الجزائري لظاهرة الفساد في المجتمع.

وقال شعلال في حوار مع الإذاعة الجزائرية، “قمنا في السلطة مؤخرا بدراسة حول نظرة المواطن الجزائري للفساد وخرجنا بنتائج قيمة”.

وأوضح “معلوم أن الجزائري يدرك أن هناك فسادا على كافة المستويات، ولكن نحن أردنا البحث عن أسباب ومسببات الفساد، لماذا يستشري الفساد في الجزائر؟”

وكشف: كانت هناك عدة أجوبة، وهناك العديد من المواطنين يقولون أن السبب هو غياب الوازع الديني، وكذا غياب الردع والعقاب وغياب نفاذ القانون، كما أن ظاهرة الفساد أضحت مقبولة مجتمعيا للأسف الشديد”.

وحسب نفس المسؤول: وكمثال على ذلك، فالمجتمع الجزائري أصبح يرى موظفا ويعرف مرتبه الشهري، لكن لما يرى ثروته يصبح مثالا للنجاح، ويقال عنه أنه موظف ناجح وبالعامية يسمى (قافز)”.

ووأوضح “وبالعكس فالموظف الشريف، أصبح أضحوكة في المجتمع، ولهذا نريد نحن في إطار أخلقة الحياة العامة، أن نقلب الموازين لكي يصبح الموظف النزيه هو المثل الأعلى في المجتمع”.