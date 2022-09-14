سلطنة عمان تؤكد مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق للمشاركة في القمة العربية، حيث أكدت الأخيرة حضورها هذا الموعد العربي.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الأبعاء، من قبل الشيخ أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان.

وجاء في البيان “مواصلة للجولة الخليجية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استقبل اليوم بمسقط وزير الطاقة والمناجمي السيد محمد عرقاب من طرف صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد, نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بسلطنة عمان الشقيقة, حيث سلمه الرسالة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية لأخيه صاحب الجلالة, هيثم بن طارق المعظم, سلطان عمان, للمشاركة في أشغال الدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022”.

و بالمناسبة, يقول البيان, نقل السيد الوزير “عبارات التحية التي يبلغها السيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم وتمنياته بمشاركة سلطنة عمان في القمة العربية المقبلة ومساهمتها الحكيمة المعهودة في تسهيل التوافقات العربية وتعزيز العمل العربي المشتركي بما يستجيب لآمال وتطلعات الشعوب العربية في مزيد من الاستقرار والتنمية”.

من جانبه, يضيف ذات المصدر, “أكد صاحب السمو أسعد بن طارق مشاركة سلطنة عمان في القمة العربية التي ستلتئم بالجزائر في سياق عربي ودولي يقتضي التفاهم والتوافق أكثر من أي وقت مضىي مبلغا بدوره أصدق تحياته الأخوية إلى السيد رئيس الجمهورية”.

كما شكل اللقاء فرصة لتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية و آفاق تطويرها, في ظل الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان لا سيما فيما يخص الطاقة والتكوين والتبادل الثقافي والمؤسسات الناشئة والصغيرة, حسب البيان.

رئيس الإمارات يؤكد مشاركته “شخصيا” في القمة العربية بالجزائر

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وسلمّ رسالة الدعوة إلى بن زايد في أبو ظبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وأكد عرقاب في لقائه مع رئيس الإمارات، ثقة الرئيس تبون بأن تكون أبو ظبي من “المساهمين الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الهامّ”.

من جهته، أكد بن زايد مشاركته شخصيا في القمة العربية بالجزائر، واستعداد دولة الإمارات “للعمل على عدّة أصعدة لإنجاح هذا الموعد العربي”.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير قطر

كما وجه الرئيس تبون دعوة رسمية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في أشغال الدورة العادية 31 للقمة العربية.

وسلم رسالة الدعوة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله الثلاثاء، من قبل الأمير القطري.

القمة العربية: عرقاب يسلّم دعوة من الرئيس تبون لأمير الكويت

ويوم الاثنين، حمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة العربية تسلمها منه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وأفاد التلفزيون العمومي أن وزير الطاقة محمد عرقاب حمل دعوة الرئيس تبون للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور القمة في الجزائر تسلمها منه نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.