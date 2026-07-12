سلطنة عُمان تسلّم السفير الإيراني مذكرة احتجاج

استنكرت استهداف أراضيها بطائرات مسيّرة

استدعت وزارة الخارجية بسلطنة عُمان يوم الأحد، السفير الإيراني في مسقط، وسلمته مذكرة احتجاج. استنكرت فيها تعرّض مواقع داخل أراضيها “لاستهدافات بواسطة طائرات مسيّرة”.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، استقبل السفير الإيراني وسلمه المذكرة. معربا عن “استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة”.

ودعا المسؤول العماني، إلى “ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول، وحسن الجوار. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارَين”.

من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية في وقت سابق من اليوم، عن “رفضها القاطع، واستنكارها الشديد، لمواصلة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات، والبحرين، والأردن”.