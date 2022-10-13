سلفي يقتل زوجته بسبب الاحتفال بالمولد النبوي.. ما الحقيقة؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن رجلا ليبيا، ينتمي للتيار السلفي قتل زوجته بسبب احتفالها بذكرى المولد النبوي، الأمر الذي يعتبره بدعة.

يحمل المنشور صورة رجل ملتح، بعباءة بنيّة اللون، وجاء في التعليق المرافق: “شاب من التيار السّلفي يقتل زوجته بالخطأ أثناء ضربها بسبب قيامها بعمل عصيدة” في يوم عيد المولد النبويّ، الذي يعتبر السّلفيّون أن الاحتفال به “بدعة”.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته فرانس برس فإنّ الادعاء غير صحيح، إذ لم ينقل أي مصدر محلّي موثوق هذا الخبر المضلّل الذي نُشر أولاً على موقع “الجماهيريّة” الموالي لنظام القذافي ونقلته عنه مؤسسات إعلاميّة عربيّة، قبل أن يعود الموقع نفسه ويحذفه.

أما الصورة المتداولة، فهي منشورة أيضاً على صفحة “مديريّة أمن طبرق” في الثامن من أوت الماضي وتُظهر رجلاً أوقف في قضيّة مخدّرات في وقت سابق.

وبعد تداول المنشورات على نطاق واسع، أصدرت السلطات الأمنيّة نفياً أكّدت فيه “عدم صحّة هذا الخبر تماماً”.