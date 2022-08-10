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سلمى تلحق بـ “نيّرة”.. مقتل طالبة طعنا في مصر على يد زميلها

الشروق أونلاين
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سلمى تلحق بـ “نيّرة”.. مقتل طالبة طعنا في مصر على يد زميلها
ح.م
الطالبة سلمى ضحية جريمة القتل

أمر النائب العام المصري، بالتحقيق العاجل في جريمة قتل طالبة جامعية على يد زميلها في مدينة الزقازيق في واقعة شبيهة بمقتل الطالبة نيّرة أشرف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجني عليها سلمى، الطالبة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، عمدًا حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان بحوزته في مدخل عقار بالقرب من محكمة الزقازيق وأنه قد أُلقي القبض على المتهم.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان كما تحفظت أيضًا على السلاح المستخدم في الجريمة ومتعلقات المجني عليها والمتهم وجار عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وفتحت النيابة العامة في مصر تحقيقاً، في جريمة قتل طالبة جامعية على يد زميلها، طعناً بالسكين، بنفس الطريقة التي قُتلت بها الطالبة نيرة أشرف قبل شهرين. ولا تزال دوافع القاتل حتى الآن غير معلومة.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن المتهم “اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها”.

وأعادت الحادثة إلى ذاكرة المصريين والعرب جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، قبل نحو شهرين، والتي قُتلت على يد زميلها أمام مدخل الجامعة.

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