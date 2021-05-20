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سلمى حايك تروي معركتها مع كورونا وكيف فضّلت الموت في المنزل!

نادية شريف
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سلمى حايك تروي معركتها مع كورونا وكيف فضّلت الموت في المنزل!

روت الممثلة المكسيكية الأمريكية، ذات الأصول اللبنانية، سلمى حايك في مقابلة صحفية تفاصيل معركتها مع فيروس كورونا الذي أصيبت به في بداية الجائحة.

وقالت الممثلة في حديثها مع مجلة “Variety” مؤخراً، إنها أصيبت بفيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء، وانتهى الأمر بها في المستشفى.

وأضافت: “لقد توسل إليّ طبيبي كي أذهب إلى المستشفى، لأن الأمر كان سيئًا للغاية لكني رفضت وقلت له بأني أفضل الموت في المنزل”.

وعن انتصارها على كورونا أوضحت حايك بأنها أمضت سبعة أسابيع كاملة في الحجر المنزلي، وتلقت العلاج بالأكسجين.

وحسب المجلة فإنه بالرغم من عودتها للعمل في “House of Gucci” لريدلي سكوت، إلا أنها لا تزال تفتقر للطاقة التي كانت تتمتع بها قبل إصابتها بالفيروس.

وأشارت حايك إلى أنها مازالت تعاني من الآثار طويلة المدى للإصابة بالفيروس ومنها شعورها بالإرهاق.

وتعيش سلمى في لندن مع زوجها رجل الأعمال فرانسوا هنري وابنتهما فالينتينا (13 عاما، وهي من بين المشاهير الذين شاركوا علنًا تجاربهم مع فيروس كورونا.

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