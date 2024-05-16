سلوفاكيا.. هذه تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء بعد محاولة الاغتيال

أعلنت الحكومة في سلوفاكيا، الخميس، أن رئيس الوزراء روبرت فيكو في حالة مستقرّة، لكنّها لا تزال “خطرة جداً”، إثر محاولة اغتياله، أمس الأربعاء.

وقال نائب رئيس الحكومة السلوفاكية إن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو استقرّت خلال الليل لكنّها لا تزال “خطرة جداً”، وأضاف روبرت كاليناك الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضاً، “خلال الليل، تمكّن الأطباء من وقف تدهور حالته”، موضحا “للأسف، لا تزال الحالة خطرة للغاية لأنّ الإصابات معقّدة”.

وقال توماس تارابا، نائب رئيس الوزراء، لشبكة بي بي سي “أعتقد أن فيتسو سينجو في النهاية، هو ليس في وضع مهدد للحياة في هذه اللحظة”.

من جانبه قال وزير الدفاع، روبرت كالينا، للصحفيين في المستشفى الذي يعالج فيه فيتسو “الأطباء كافحوا لإنقاذ حياة فيتسو بعد عدة ساعات من إصابته في البطن”.

وقال مسؤولون حكوميون إن 5 أعيرة نارية أطلقت على فيتسو خارج مركز ثقافي في بلدة هاندلوفا، الواقعة على بعد نحو 140 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

وأصيب فيتسو بالرصاص أثناء حضوره اجتماعا لحكومته في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، وكانت مركزا لاستخراج الفحم.

وبينما كان واقفا بجوار وزير الدفاع في مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية ماتوس سوتاج إستوك “أحد المشتبه بهم محتجز الآن، وقد خلص التحقيق الأولي إلى أن هناك دافعا سياسيا واضحا وراء محاولة الاغتيال”.

رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض لمحاولة اغتيال (فيديو)

والأربعاء، تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يوم الأربعاء، إلى محاولة اغتيال، بعد إطلاق النار على موكبه عقب اجتماع حكومي بمدينة هاندلوفا وسط البلاد.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر طبية أن فيكو تلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية، قبل أن ينقل من المستشفى إلى العاصمة براتيسلافا.

وقالت صحيفة محلية إن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه بإطلاقه النار. كما أظهر مقطع فيديو كيف هرع حراس فيكو لنقله إلى سيارة قريبة من مكان مرور موكبه، بعد تعرضه للإصابة.

وذكر شاهد عيان لوكالة رويترز أنه سمع أصوات 3 أو 4 طلقات نارية، لدى خروج فيكو من أحد المباني، لمصافحة حشد من الناس، كانوا ينتظرون تحيته.