سلوفينيا تعلن عن عقد لاستيراد الغاز الجزائري

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الثلاثاء، أن بلاده ستوقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الجزائري الأسبوع المقبل خلال زيارة وزيري الخارجية والبنية التحتية للجزائر العاصمة.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، قال إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 نوفمبر بالجزائر العاصمة مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.

وبحسبه، ينص العقد خلال السنوات الثلاث المقبلة على شراء حوالي 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يمثل حوالي ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.

وزير خارجية سلوفينيا: الجزائر شريك مهم بالنسبة لنا

وشهر مارس 2022، أكد وزير خارجية سلوفينيا، أنزي لوغار، الأربعاء، أن الجزائر “شريك مهم” لبلاده في العديد من المجالات، مبرزا إرادة البلدين القوية للتعاون أكثر مستقبلا.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبر وزير الخارجية السلوفيني الجزائر “شريكا مهما” لبلاده، حيث “يعد الثاني لنا في المنطقة”, مضيفا بأن الطرفين سيعملان “أكثر وبفاعلية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الموارد المائية بالإضافة إلى قطاع السياحة”.

وبعد أن أعرب عن قناعته بوجود “فرص شراكة كبيرة في هذه المجالات” بين البلدين، سجل رئيس دبلوماسية سلوفينيا “الإرادة القوية” التي تحذو الطرفين من أجل “التعاون أكثر مستقبلا خاصة في مجال التبادل التجاري البحري”.

وحول استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أوضح لوغار أنه تم خلال هذا اللقاء “المثمر” التطرق إلى العديد من المواضيع, من بينها الوضع في أوكرانيا وكذا العلاقات الثنائية بين الجزائر و بلاده، والتي “نسعى إلى توطيدها أكثر، من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي”.

كما تمحور اللقاء كذلك حول المجالات التي “يمكن تعزيز التعاون فيها مستقبلا، خاصة في قطاع الطاقة” وهذا من أجل “البحث عن شراكات جديدة مع الجزائر في مجال إنتاج الغاز و البترول”.

للتذكير، جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.