سلوفينيا في طريقها للاعتراف بفلسطين

أعلنت دولة سلوفينيا، عضو في الاتحاد الأوربي، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، لتنظم إلى مجموعة الدول العربية والغربية المعترفة بالدولة الفلسطينية المستقلة، على غرار السويد وجامايكا.

وفي تصريح له، قال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب، “إن مرسوم الإعتراف بفلسطين، الصادر أمس الخميس، يعدّ جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع غير المقبولة في غزة بأسرع وقت ممكن”، مضيفا بأن دولته “تتحمل باعتبارها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مسؤولية أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في الماضي، ولهذا فإن أعين العالم بأسره تتجه نحو حدث اليوم، لقد بحثنا عن التوازن في طريق سلوفينيا إلى الأمام، التوازن بين مصالح العالم الغربي والعالم العربي وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح تعييننا في مجلس الأمن”.

وحثت سلوفينيا الاحتلال الصهيوني، على وقف هجومه العسكري على غزة، مُحذرة من أن التهديد بشن هجوم على مدينة رفح سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون “إن سلوفينيا يجب أن تتخذ قراراً بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول 13 جوان المقبل”، وكتبت في رسالة نشرت على موقع “إكس” – “تويتر” سابقا “إنني سعيدة بالخطوة الحاسمة التي لا رجعة فيها نحو الاعتراف”.