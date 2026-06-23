سليماني: “الخضر نسخة بيتكوفيتش منتخب بلا هُوِّية”

انتقد الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني، الفلسفة التكتيكية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وكان التقني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش (62 سنة) قد استهلّ مهام تدريب “الخضر” في أواخر فيفري 2024. فيما انتهى المشوار الدولي للمهاجم سليماني (38 سنة) قبل شهر من ذلك، وهو ما يعني أنه لم يلعب أيّ لقاء تحت إمرة هذا المدرب.

وقال سليماني الذي يحمل في جعبته 45 هدفا دوليا: “يلعب المنتخب الوطني بلا هُوّية، رغم أن هذا المدرب (بيتكوفيتش) يعمل منذ سنتَين”.

وأضاف في ظهور إعلامي له عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت”: “غالبا ما يرتكب أخطاءً في ضبط تشكيلة اللاعبين الأساسيين، ويضطرّ إلى الانتظار إلى غاية الشوط الثاني لِتحسين الوضعية السيّئة. في اعتقادي، المباراة تبدأ من الشوط الأول، وليس في المرحلة الثانية”.

وبعد أن سقطوا في الفخ الأردني، انتظر “الخضر” إلى غاية العشرين دقيقة الأخيرة، لينتفضوا بواسطة العناصر البديلة. حيث عادل المهاجم أحمد النذير بن بوعلي كفة النتيجة (د69)، وصنع الجناح أنيس حاج موسى الهدف الثاني بعد تنفيذه لِكرة ركنية (توقيع المهاجم أمين غويري د84). علما أن لاعب نادي غيور المجري دخل في مكان متوسط الميدان هشام بوداوي عند انطلاق الشوط الثاني، وحلّ لاعب فينورد روتردام الهولندي بديلا لِزميله الجناح محرز في الدقيقة الـ 76.