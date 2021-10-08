-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سليماني: تركيزي على المونديال وليس الرّقم القياسي في التهديف

علي بهلولي
  • 107
  • 0
سليماني: تركيزي على المونديال وليس الرّقم القياسي في التهديف

بات اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الجمعة، هدّافا تاريخيا للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وسجّل المهاجم سليماني هدفَين لِمصلحة “الخضر” في مرمى منتخب النيجر، فرفع غلّته إلى 37 هدفا. رغم أنه دخل إلى أرضية ملعب البليدة بديلا في الدقيقة الـ 67.

وكان الرّقم القياسي السابق بِحوزة المهاجم عبد الحفيظ تاسفاوت، بِرصيد 36 هدفا. والذي اعتزل اللّعب الدولي عام 2002.

ويرتدي سليماني (33 سنة) زيّ المنتخب الوطني منذ 2012، العام ذاته الذي سجّل فيه أوّل هدف له في مباراة دولية، وبِالضبط في الـ 2 من جوان وأمام الضيف الرواندي، لِحساب تصفيات كأس العالم نسخة البرازيل 2014.

واللافت أن قنّاص “محاربي الصحراء” لعب أوّل مباراة دولية في الـ 26 من ماي عام 2012 أمام النيجر، وحملت طابعا ودّيا. وحطّم الرقم القياسي في التهديف أمام المنافس ذاته!

وقال سليماني في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة النيجر سهرة الجمعة، إن تحطيم الرّقم القياسي لم يكن هدفا يشغل باله. مُشدّدا على أنه يُركّز على التسجيل والمساهمة في صنع انتصارات المنتخب الوطني، والتأهّل فيما بعد لِكأس العالم 2022.

وأبدى سليماني تواضعا، لمّا قال إن ثراء تعداد “الخضر” والنوعية الجيّدة للاعبي المنتخب الوطني، أمران ساعداه كثيرا في هزّ الشباك وتحطيم الرّقم القياسي.

واختتم إسلام سليماني تصريحاته، قائلا إنه سيجتهد في تسجيل أهداف أخرى، مع المنتخب الوطني الجزائري لاحقا، ولن يتوقّف عند هذا الحدّ.

وهنّأ الناخب الوطني جمال بلماضي لاعبه سليماني على هذا الإنجاز، وقال إن هدّاف “الخضر” نموذج يُقتدى به، خاصة للاعبي البطولة الوطنية.

وأضاف بلماضي أن سليماني لاعب يمتاز بِالسّخاء والتضحية والثقة في القدرات الفنية التي يحوزها. مُعاتبا الجمهور الجزائري لمّا يُفرط في انتقاد هذا المهاجم سلبا، حينما “يصوم” عن التهديف.

مقالات ذات صلة
تجديد العقد أو الرّحيل.. بلماضي يردّ

تجديد العقد أو الرّحيل.. بلماضي يردّ

رزنامة الرابطة الثانية موسم 2021-2022 (مجموعة وسط – شرق)

رزنامة الرابطة الثانية موسم 2021-2022 (مجموعة وسط – شرق)

محرز وسليماني: نُريد ملعبا يليق بِسمعة الجزائر بطلة إفريقيا

محرز وسليماني: نُريد ملعبا يليق بِسمعة الجزائر بطلة إفريقيا

لباس المنتخب الوطني غالي الثمن ويُباع بـ “الأورو”

لباس المنتخب الوطني غالي الثمن ويُباع بـ “الأورو”

رئيس “الفاف” يحفز “الخضر” قبل مباراة النيجر

رئيس “الفاف” يحفز “الخضر” قبل مباراة النيجر

“الخضر” يقفون على وضعية “تشاكر” بعد شهر من الكارثة

“الخضر” يقفون على وضعية “تشاكر” بعد شهر من الكارثة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد