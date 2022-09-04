سليماني تسبّب في أزمة بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم

نتيجة شكوى سبورتنغ لشبونة بصحفية برتغالية

قرّر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عدم تسليط أي عقوبة انضباطية على صحفية برتغالية تعمل لصالح قناة “سبورت تي في”، بسبب شكوى تقدّم بها نادي سبورتنغ لشبونة ضدها بعد أن طرحت سؤالا لم يرق لذوق المدير الفني للنادي الأسود والأبيض، روبن أموريم، بخصوص النجم الجزائري، إسلام سليماني، المنتقل مؤخرا إلى نادي ستاد بريست الفرنسي، يوم 30 أوت الماضي، بعد مواجهة سبورتينغ وشافيس في الدوري البرتغالي (2-0).

وكانت العلاقة بين سليماني وأموريم عرفت توترا واضحا منذ الموسم الماضي عندما قرر المدرب البرتغالي “طرد” الجزائري من الفريق، وأجّج الأخير خلافاته مع أموريم بعد التصريحات التي أطلقها بخصوص حقيقة استبعاده من الفريق عند انتقاله إلى بريست، ما جعل إدارة سبورتنغ تهدّده باللجوء إلى القضاء في حال أدلى بأي تصريح آخر بخصوص أمورويم.

وقال صحيفة “ريكورد” الشهيرة إن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رفض اتخاذ أي إجراء عقابي بحق الصحفية البرتغالية التي سألت أموريم عن رأيه بخصوص تصريحات نجم “الخضر” الأّخيرة، وأكدت: “مجلس الانضباط بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم لا يفكر في معاقبة صحفية “سبورت تي في”، مضيفة: “تم عقد اجتماع لمجلس الانضباط لبحث هذه القضية بسبب ورودها في تقرير محافظ المباراة فقط، لكن لم توجد هناك أي نيّة لمعاقبة الصحفية”، وكانت شكوى نادي سبورتنغ لشبونة بالصحفية البرتغالية بسبب سؤال عن إسلام سليماني، أثارت جدلا واسعا في البرتغال، وصل إلى حد تدخل وزير الثقافة البرتغالي، بيدرو أداو إي سيلفا، الذي قال في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتابع “بقلق بالغ” قرار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ببدء إجراءات تأديبية بحق صحفية “سبورت تي في”، مؤكدا أن ذلك يحد من “حرية الصحافة”، وشدد الوزير أيضا على أن الصحفيين بحكم تعريفهم “أحرار في طرح أي أسئلة يريدون”، كما انتقدت نقابة الصحفيين الرياضيين البرتغاليين بشدة خطوة إدارة نادي سبورتنغ لشبونة والاتحاد البرتغالي، ووصفت تلك الإجراءات بـ”السخيفة”، وقالت في بيان لها عن الواقعة: “لا يمكن أن يسيطر على الصحفيين أي مجلس من أي اتحاد أو رابطة ولا أي نادٍ”.

إلى ذلك، اتسمت الفترة الثانية التي قضاها إسلام سليماني مع نادي سبورتنغ لشبونة بعديد المشاكل بسبب علاقته المتوترة مع المدرب روبن أموريم، رغم نجاحه في تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة خلال 9 مباريات خاضها مع الفريق وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر مار الماضي، وهو الذي عاد إليه بداية عام 2022 بعقد يمتد لموسم ونصف، اضطر لفسخه هذا الصيف للانضمام إلى بريست الفرنسي.

يجدر الذكر أن سليماني كان لعب في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 مع سبورتنغ لشبونة قبل الانتقال إلى نادي ليستر سيتي الانجليزي، وتألق المهاجم الجزائري بشكل لافت مع سبورتنغ، حيث نجح في تسجيل 57 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة في 111 مباراة بمختلف المسابقات، في حين توج بلقبي كأس البرتغال وكأس السوبر مرة واحدة، كما سمح للنادي بالحصول على صفقة قياسية عند تحويله إلى ليستر مقابل 30 مليون يورو.