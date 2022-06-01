سليماني: تكلفة الحجّ في الجزائر هي الأدنى عربيا

على الرغم من ارتفاعها هذا الموسم، تبقى تكلفة الحجّ في الجزائر بين الأدنى على مستوى الدول العربية، حسب ما ذكره المدير العام لديوان الحج والعمرة أحمد سليماني.

وقال سليماني في حديث لقناة “الشروق نيوز”:”تكلفة الحج في الجزائر هي الأقل بين البلدان العربية الأخرى”.

إرتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم.. وزير الشؤون الدينية يوضح

في 25 ماي 2022، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي أن كل القطاعات مجندة لإنجاح موسم الحج، مرجعا ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم إلى ارتفاع سقف التعاملات الاقتصادية في السوق العالمية.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة عمل مع اللجنة القطاعية المعنية بموسم الحج، أن “كل القطاعات مجندة لإنجاح موسم الحج لهذه السنة”، مشددا على أهمية التنسيق بين هذه القطاعات لتسهيل الإجراءات الرامية إلى “أداء هذا الركن في أحسن الظروف، بدءا بإجراء الفحص الطبي والحصول على الجواز الصحي الخاص بفيروس كورونا ودفع المستحقات والحجز الالكتروني بالنسبة للتذاكر والحجز الالكتروني والإيواء”.

وبخصوص تكلفة الحج لهذا الموسم، أوضح الوزير أن “الارتفاع ملحوظ هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة التي سبقت فيروس كورونا”، مرجعا ذلك إلى “ارتفاع سقف التعاملات الاقتصادية في السوق العالمية”.

وأضاف أن الجزائر “أخذت أحسن العروض وبتكلفة معقولة مقارنة مع الكثير من البعثات الأخرى”، مشيرا إلى أن “هذا الجهد تقوم به الجزائر للحفاظ على المواطن في الداخل والخارج وتمكينه من أداء مناسك الحج“.