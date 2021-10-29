سليماني جاهز للعودة أمام لانس

سيسجل هداف “الخضر”، إسلام سليماني عودته إلى الميادين، بمناسبة استقبال ناديه أولمبيك ليون لنادي لانس، أمسية السبت، في إطار الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي..

وبات سليماني جاهزا للمشاركة في لقاءات فريقه، بعد تخلصه نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها، واستفادته من الوقت الكافي لاستعادة كل إمكانياته خلال تدريبات النادي.

وفضل مدرب نادي أولمبيك ليون عدم استدعاء سليماني في المباراة السابقة أمام نيس، وعدم المغامرة به، لعدم جاهزيته التامة لتلك المواجهة.

ورشحت أغلب الصحف الفرنسية،المهتمة بشؤون نادي ليون، مشاركة سليماني في لقاء لانس لجاهزيته، وكذا غياب كل من المهاجمين كادويري وموسى ديمبلي عن المباراة.