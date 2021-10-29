-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سليماني جاهز للعودة أمام لانس

سليم.ع
  • 95
  • 0
سليماني جاهز للعودة أمام لانس

سيسجل هداف “الخضر”، إسلام سليماني عودته إلى الميادين، بمناسبة استقبال ناديه أولمبيك ليون لنادي لانس، أمسية السبت، في إطار الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي..

وبات سليماني جاهزا للمشاركة في لقاءات فريقه، بعد تخلصه نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها، واستفادته من الوقت الكافي لاستعادة كل إمكانياته خلال تدريبات النادي.

وفضل مدرب نادي أولمبيك ليون عدم استدعاء سليماني في المباراة السابقة أمام نيس، وعدم المغامرة به، لعدم جاهزيته التامة لتلك المواجهة.

ورشحت أغلب الصحف الفرنسية،المهتمة بشؤون نادي ليون، مشاركة سليماني في لقاء لانس لجاهزيته، وكذا غياب كل من المهاجمين كادويري وموسى ديمبلي عن المباراة.

مقالات ذات صلة
أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

أمضى ثنائية.. زروقي يُؤهّل فريقه بِتسديدة صاروخية

إطلاق سراح المهاجر الجزائري الذي أوقف ميسي.. وهذا ما قاله

إطلاق سراح المهاجر الجزائري الذي أوقف ميسي.. وهذا ما قاله

جنوى الإيطالي يتوقع غياب محمد فارس لأسابيع

جنوى الإيطالي يتوقع غياب محمد فارس لأسابيع

هذه شروط دخول الجماهير إلى الملعب في مباراة بوركينافسو

هذه شروط دخول الجماهير إلى الملعب في مباراة بوركينافسو

بن رحمة يُنهي مغامرة محرز في كأس الرابطة

بن رحمة يُنهي مغامرة محرز في كأس الرابطة

بن سبعيني يعود لـ “يجلد” العملاق البافاري

بن سبعيني يعود لـ “يجلد” العملاق البافاري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد