“سليماني جاهز للمشاركة معنا حسب الظروف.. وفكرنا فيه أكثر للمستقبل عند استقدامه”

مدرب سبورتينغ ليشبونة يتحدث عن وضعية هداف الخضر

أبدى مدرب سبورتينغ ليشبونة، وجهة نظره بخصوص الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، بعد استقدام هذا الأخير في الميركاتو الشتوي.

وتحدث روبين أموريم مدرب سبورتينغ لشبونة عن فرص مشاركة سليماني مع فريقه خلال المرحلة المقبلة. وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي عن فرص الاعتماد على سليماني في المباريات القادمة: “هو جاهز لدعم الفريق وحصل على فرص كبيرة، ولكن إشراكه مرتبط بمدى حاجتنا إلى ذلك أثناء المباريات”.

وأضاف أموريم أن انتداب، إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة لم تكن بمحض الصدفة، بل كانت على أسس مدروسة من أجل الاعتماد عليه في المستقبل. وقال: “لن نتخطى المراحل في مسألة الاعتماد على سليماني، لدينا خطة بخصوص ذلك، عندما فكرنا في تدعيم صفوفنا بمهاجم من طينة سليماني لم يكن ذلك مرتبط بالمشاركة في مباراة أو مبارتين، ولكن فكرنا فيه من أجل المستقبل”.

يذكر أن المباريات التي شارك فيها سليماني مع سبورتينغ حتى الآن شهدت دخوله بديلا بإجمالي 55 دقيقة، ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وفالاميكاو وبورتو في الدوري البرتغالي.

يشار إلى أن سليماني، قدم تنازلات مادية كبيرة من أجل العودة إلى فريقه السابق سبورتينغ ليشبونة، الذي رحل عنه منذ 6 سنوات. ووافق على فسخ عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي دون أن يتحصل على تعويضات مالية، كما خفض راتبه إلى نصف ما كان يتلقاه مع فريقه السابق تقريبا.

ويعلق السوبر سليم وهو اللقب الذي يحلو لأنصار السبورتينغ مناداته به في البرتغال، آمالا كبيرة على المشاركة في المباريات القادمة من البطولة البرتغالية، حتى يكون في أتم الاستعداد مع المنتخب الوطني لمواجهتي الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم أمام منتخب الكاميرون، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم، لفك معضلة هجوم الخضر في ظل غياب النجاعة في تجسيد الفرص الكثيرة التي تتاح للمهاجمين، وهي أحد الأسباب التي أدت إلى تعثر مسيرة رفاق رياض محرز في “الكان” الأخيرة بالكاميرون والخروج المبكر من البطولة.