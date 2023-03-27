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رياضة

سليماني خامس أفضل الأفارقة تسجيلا للأهداف مع المنتخب

ع. ع
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سليماني خامس أفضل الأفارقة تسجيلا للأهداف مع المنتخب

احتل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، المركز الخامس، لأفضل اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف مع منتخباتهم خلال القرن الحالي.

ونشر موقع “بوب فوت”، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قائمة أفضل الهدافين الأفارقة للمنتخبات الوطنية في القرن 21، التي أسفرت عن تواجد إسلام سليماني هداف “الخضر”، في المرتبة الخامسة، برصيد 41 هدفا من 91 مباراة، لعبها مع المنتخب الوطني، بمعدل تهديفي يقدر بـ 0.45 هدف. ويحتل الصدارة المهاجم الإيفواري السابق ديدي دروغبا برصيد 65 هدفا، وفي المركز الثاني صامويل إيتو برصيد 56 هدفا، ثم الغاني أسامواه جيان بـ51 هدفا في المركز الثالث، والمصري محمد صلاح في المركز الرابع بـ50 هدفا. من جهته يحتل رياض محرز المركز الـ15 في القائمة بـ29 هدفا، والهلال العربي سوداني في المركز 19 بـ24 هدفا، وبغداد بونجاح في المركز العشرين بنفس الرصيد.

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