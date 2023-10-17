سليماني سيغيب عن المنافسات لِشهر ونصف الشّهر

قبل انطلاق "الكان"

يتوقّف هدّاف المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني عن خوض المنافسات الرّسمية، شهرا ونصف الشّهر قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتحتضن كوت ديفوار البطولة الكروية القارّية، انطلاقا من الـ 13 من جانفي المُقبل.

ويُجري المهاجم سليماني آخر مباراة رسمية مع ناديه كوريتيبا في الـ 3 من ديسمبر المقبل، ضد الزّائر فريق كورينثيانز، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة البرازيلية. عِلما أن هذه المسابقة المحلّية تنطلق في مطلع العام وتنتهي في آخره.

وإذا كان سليماني لم يُسجّل أيّ هدف في تصفيات “كان” 2024، رغم مشاركته في 3 مقابلات من أصل 6 مواجهات، توجد بينها مقابلتان خاضهما أساسيا. إلّا أن هذا “القنّاص” يُعدّ رقما هامّا، ومفتاح تكتيك هجوم النّاخب الوطني جمال بلماضي. كما أن سليماني يمرّ هذه الأيّام بِأزهى فتراته، سواء على مستوى الأندية، حيث أمضى 3 أهداف ووزّع تمريرة حاسمة، أو “مُحاربي الصّحراء” لمّا هزّ الشّباك مرّتَين أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وقد يُجبر بلماضي لاعبه سليماني على إجراء تحضيرات خاصّة، مع مدرب اللّياقة البدنية للمنتخب الوطني، بعد أن يُنهي مع نادي كوريتيبا مشوار البطولة البرازيلية.

وسبق لِإسلام سليماني خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في 5 مناسبات، انطلاقا من نسخة 2013، وساهم بِقوّة في تتويج المنتخب الوطني بِكأس طبعة 2019. فضلا عن ذلك، سجّل 4 أهداف في النّهائيات، و10 توقيعات في التصفيات، بِاحتساب الاستحقاقات الخمسة فقط المُشار إليها.